- Vi troede, at vi boede i en form for tryghedsghetto, siger beboer, efter at kvinde blev skudt på åben gade.

Malmø-indbyggere er dybt chokerede efter brutalt skuddrab på kvinde, som havde sin baby i armene.

- Det er så sørgeligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det lille barn, som skal vokse op uden sin mor, siger Berndt Carpenton, som mandag satte et stearinlys på mindestedet på Sergels Vej i Malmø.

Mange af lysene er sat op, så de danner et hjerte. Inden for hjertet ligger blomsterbuketter og fotografier af den dræbte kvinde, som var i 30'erne.

- Jeg blev så rørt og mismodig, så rystet, da jeg hørte det, siger Berndt Carpenton, som har skrevet ordet "kram" på det stearinlys, som han har sat.

Han og mange andre af beboerne i Ribersborgsområdet, hvor skuddrabet skete på åben gade, er chokerede.

På vej hjem fra sin daglige morgendukkert i Øresund stopper Theresa Benér op ved gerningsstedet ligesom så mange.

- Det er forfærdeligt. Vi troede jo, at vi boede i en form for tryghedsghetto i denne by, og derfor tror jeg, at dette kan være chokerende for alle. Min nabos barn, som går i skole her, er rystet og stiller mange spørgsmål, siger hun.

Politiet har beslaglagt et formodet mordvåben. En mand, der er født i 1999, er anholdt og mistænkt for medvirken til drab.

Men anklagemyndigheden og politiet er tilbageholdende med at give oplysninger om, hvorvidt han var på gerningsstedet, eller om det var ham, som havde det formodede drabsvåben.

- Medvirken til drab indikerer jo i sig selv, at der var andre involveret, siger vicechefanklager Anna Palmqvist.

Anna Palmqvist vil ikke sige noget om relationen mellem den dræbte kvinde, den anholdte og en mand, som var på gerningsstedet.

Men til et direkte spørgsmål om, hvorvidt forbrydelsen også var rettet mod barnets far, svarer hun ja.

- Vi har et ganske godt billede af de involverede personer, men der er stadig meget arbejde at gøre, siger Mattias Sigfridsson, som er med politiledelsen i Malmø-området.

Politiet kan ikke sige, om kvinden, der var læge, var det egentlige mål for skudangrebet. Hun er aldrig blevet dømt for nogen kriminel handling, og hun har aldrig været sat i forbindelse med kriminelle miljøer.