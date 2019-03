Malaysia udviser syv nordafrikanere på terrormistanke

Seks egyptere og en tuneser er udvist af Malaysia, som mistænker dem for at støtte islamistiske grupper.

Malaysia har udvist seks egyptere og en tuneser, som myndighederne mistænker for at have tilknytning til militante islamistiske grupper i Nordafrika.

Det oplyser politiet i det sydøstasiatiske land.

Fem af de deporterede personer har angiveligt indrømmet at være del af Det Muslimske Broderskab, som Egypten har forbudt.

Desuden mistænkes en anden egypter samt den tunesiske statsborger for at være medlemmer af bevægelsen Ansar Al-sharia Al-Tunisia, som er på FN's liste over terrorgrupper.

Det fremgår af en meddelelse fra Malaysias nationale politichef, Mohamad Fuzi Harun.

- Medlemmer af denne terrorgruppe mistænkes for at være indblandet i planer om at udføre angreb i stort omfang i andre lande, siger Mohamad Fuzi Harun.

De to, som begge er i 20'erne, blev i 2016 midlertidigt tilbageholdt, da de på ulovlig vis forsøgte at komme ind i et afrikansk land.

I oktober sidste år lykkedes det de to at slippe ind i Malaysia med falske pas, og de havde planer om at snige sig ind i et tredje land for at iværksætte angreb, oplyser politichefen.

I februar i år blev de fem øvrige egyptere anholdt og beskyldt for at have forsynet de to mistænkte terrorister med mad, husly og flybilletter. Ifølge politichefen havde de anholdte også skaffet arbejde til de to.

Mohamad Fuzi Harun oplyser, at myndighederne er bekymrede for, at udenlandske "terrorkrigere" anser Malaysia for at være et "sikkert sted" til at planlægge angreb i andre lande.

- Fordi tilstedeværelsen af disse udlændinge udgør en sikkerhedsrisiko, er alle de mistænkte deporteret til deres hjemlande, forklarer politichefen.

Han tilføjer, at de udviste personer sandsynligvis vil få et livslangt forbud mod at rejse ind i Malaysia.

Menneskeretsgruppen Amnesty Internationals afdeling i Malaysia har protesteret mod udvisningerne af de seks egyptere. Amnesty frygter, at de risikerer at blive udsat for tortur og uretfærdig behandling i retssystemet.

Malaysia har de seneste år anholdt hundredvis af personer, som mistænkes for at have tilknytning til militante grupper, efter at bevæbnede mænd med forbindelse til Islamisk Stat i 2016 udførte flere angreb i nabolandet Indonesiens hovedstad, Jakarta,