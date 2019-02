Major: For IS slutter krigen ikke med tab af sidste lomme

Islamisk Stat (IS) står til at miste den sidste lomme af land, som den militante gruppe har kontrol over i Syrien.

Men for Islamisk Stat er det blot et slag tabt i en lang krig. Det forklarer major og senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Lars Cramer-Larsen, der har været udsendt til Mellemøsten.

- Islamisk Stats egen historie er, at det her er et tabt slag. Krigen er ikke tabt for dem. Deres målsætning er stadig at få et kalifat. De kalder det selv "the battle of patience", (en krig om tålmodighed, red.), siger han og tilføjer:

- Islamisk Stat vil nu forsøge at genetablere sig selv i de områder, hvor de primært opererer - i grænseområderne mellem Syrien og Irak og etablere støttezoner, få opbakning fra civilbefolkningen, få rekrutteret nye krigere og få fastholdt fortællingen og på den måde starte kampen igen.

Derfor kommer indsatsen mod Islamisk Stat også til at ændre karakter, forklarer majoren. Nu er det en mere stabiliserende indsats, der skal til.

- Det er i langt større grad et spørgsmål om sociale indsatser, inklusion og regeringsførelse, der gør, at civilbefolkningen vender sig mod bevægelsen. Det ligger i enhver form for oprørskamp, siger Lars Cramer-Larsen.

For nogle uger siden indledte Syriens Demokratiske Styrker (SDF), der kæmper mod Islamisk Stat (IS) med støtte fra USA, det, som den selv betegner som det "endelige slag" mod Islamisk Stats sidste lomme i Syrien.

Ifølge nyhedsbureauet AP indledte den USA-ledede koalition tirsdag aften luftbombardementer i udkanten af Baghouz for at presse de sidste IS-krigere i området.

Onsdag oplyser SDF, at der evakueres civile fra området. Og det er netop hensynet til civilbefolkningen, som ifølge Lars Cramer-Larsen i virkeligheden bliver holdt som gidsler, der gør slaget svært.

- Det er hensynet til deres sikkerhed og kompleksiteten i, at man selvfølgelig skal undgå unødige civile tab, siger han.