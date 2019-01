Maduro udviser USA's diplomater under kupforsøg

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har erklæret, at alle amerikanske diplomater har 72 timer til at forlade landet.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters til tilhængere foran præsidentpaladset i hovedstaden, Caracas

Afbrydelsen af de diplomatiske forbindelser sker, efter at oppositionslederen, Juan Guaidó, et andet sted i hovedstaden har erklæret Maduro afsat og udråbt sig selv til midlertidig præsident.

USA har omgående erklæret sin støtte til Guaidó. Det samme har en række lande inklusiv Canada, Brasilien og Argentina. Modsat har Maduro stadig støtte fra Mexico og Bolivia.

Maduro anklager oppositionen i landet for at forsøge at begå et kup.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er uropoliti gået til angreb på demonstranter, der har blokeret en vej i en forstad til Caracas.

Der er i den forbindelse blevet brugt tåregas og gummikugler, skriver AFP på baggrund af beretninger fra bureauets journalister på stedet.