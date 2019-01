Maduro kalder EU-lande for uforskammede

Konflikten i Venezuela blev mere international ved et møde i FN's Sikkerhedsråd i weekenden. - Nu er tiden inde til at vælge side for de enkelte nationer. Ikke flere forhalinger og udflugter. Enten står man sammen med kræfterne for frihed, eller man er sammen med Maduro og de styrker, som står for død og ødelæggelse, sagde USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.