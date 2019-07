Macron viser EU's militære styrker frem i Bastille-parade

Flere EU-ledere var mødt op for at overvære militærparaden inklusive Tysklands kansler, Angela Merkel, og Hollands premierminister, Mark Rutte.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, gjorde en dyd ud af at vise europæisk militær frem i hjertet af landets hovedstad, Paris, under Bastilledagen søndag.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, tager imod den tyske forbundskansler, Angela Merkel, der er kommet til Paris for at overvære en fejringen af Frankrigs nationaldag i hovedstaden Paris.

Det franske elitehold inden for luftakrobatik, Patrouille de France, skaber det franske flag i luften under en militærparade i Paris på Bastilledagen.

Den franske opfinder og entreprenør Franky Zapata susede over Champs-Elysees i Paris og ud foran præsident Emmanuel Macron og andre ledere på et såkaldt flyboard på Bastilledagen. Formålet var at vise, hvordan man kan bruge et flyboard i militære sammenhænge.