Macron sidder med nøgle til at stoppe russisk gasprojekt

Tyskland spiller i disse timer flittigt på diplomatiets tangenter for at stoppe mulig EU-kontrol med det omstridte russiske gasprojekt Nord Stream 2, som ifølge tyskerne er et "rent kommercielt" anliggende.

En række EU-lande - herunder Danmark - ser gasledningen som meget mere end handel med gas. De ser et projekt af afgørende geopolitisk betydning med et land, Rusland, som i stigende grad udgør en trussel mod Europa.

Når EU-landene fredag mødes for at enes om en fælles holdning til et revideret gasdirektiv, der reelt kan sætte en stopper for det russiske projekt, sidder Frankrig med en afgørende rolle.

Tyskland søger støtte til at blokere EU-Kommissionens forslag, der vil udvide direktivet til også at omfatte gasforbindelser til tredjelande.

Det vil medføre, at Nord Stream 2 blandt andet bliver underlagt en række EU-regler og regulering.

Vælger Frankrig at støtte forslaget, ser tyskerne ud til at miste muligheden for at kunne blokere det.

Over for Tyskland står de østeuropæiske og baltiske lande sammen med blandt andet Danmark.

- Vi vil ikke øge vores afhængighed af Rusland og dermed skade interesser i EU-lande som Polen og Slovakiet, siger en fransk regeringskilde til Süddeutsche Zeitung.

Morten Helveg Petersen, som sidder med ved gasforhandlingerne på Europa-Parlamentets vegne, venter spændt på Frankrigs udmelding.

Han ser den som helt afgørende for, om der kan pustes liv i en revision af direktivet, hvilket han håber. Bliver EU-landene enige om en fælles holdning, er der lagt op til forhandlinger med parlamentet tirsdag i næste uge.

Den danske regering har udskudt en beslutning om godkendelse af den russiske rørledning, der enten kan gå via dansk farvand eller Danmarks eksklusive økonomiske zone.

Det russiske gasselskab Gazprom, der ejer Nord Stream, er dog ikke afhængig af en dansk beslutning for at kunne gennemføre projektet.

Det russiske projekt er i strid med EU's hensigt om at begrænse afhængigheden af naturgas fra tredjelande.