Den franske præsident, Emmanuel Macron, har organiseret det, han kalder den store nationale dialog. Her drøfter borgere og myndigheder landet over, hvilken vej nationen skal bevæge sig. Om der er brug for reformer og i givet fald hvilke. På billedet fra den 1. februar taler præsidenten i Paris med borgmestre fra Frankrigs oversøiske territorier.