Macron og Merkel forstærker historisk akse i EU

Frankrigs og Tysklands ledere underskiver tirsdag en aftale, som er en opfølgning på den historiske Elysée-traktat fra 1963. Traktaten beseglede venskabet mellem de to store europæiske lande og lagde grunden for den fransk-tyske akse i EU.

Forbundskansler Angela Merkel og præsident Emmanuel Macron underskriver den nye aftale ved en ceremoni i den tyske grænseby Aachen. Den er i Frankrig kendt som Aix-la-Chapelle.

Initiativet er et signal til de mange euroskeptiske kræfter i EU, på et tidspunkt hvor brexit ryster det europæiske samarbejde, og hvor nationalistiske partier står til fremgang ved valget til Europa-Parlament i maj.

Den nye venskabstraktat mellem Frankrig og Tyskland er både blevet kritiseret for at gå for vidt og for ikke at være tilstrækkelig ambitiøs. Nogle kritikere siger, at den er et rent symbolsk udspil fra to svækkede ledere.

Merkel er inde i sin sidste valgperiode, og Macron er trængt af landsomfattende demonstrationer, der er anført af "De Gule Veste" og faldende opbakning blandt vælgerne.

Højrefløjsleder i Frankrig siger, at den nye opdaterede pagt betyder, at Macron "sælger ud" af Frankrigs suverænitet til nabolandet.

Det var den 22. januar i 1963, at den daværende tyske forbundskansler, Konrad Adenauer, og den daværende franske leder, præsident Charles de Gaulle, underskrev Elysée-traktaten i Paris.

I det nye tillægsdokument til aftalen forpligter Tyskland og Frankrig sig til årlige regeringsmøder med deltagelse af 50 parlamentarikere fra hvert land.

Derudover er der løfter og hensigtserklæringer om øget sikkerhedssamarbejde og om at stå skulder ved skulder i tilfælde af angreb på et af landene, hvilket også er aftalt i Nato og i EU-traktater.

Der skal dannes et nyt fælles forsvars- og sikkerhedsråd, og der skal ske en større harmonisering af militært udstyr.

Frankrig vil også støtte Tyskland i dets bestræbelser på at opnå en permanent plads i FN's Sikkerhedsråd.

I Frankrig forudsiger Marine Le Pen, at Paris i sidste instans vil give Tysklands dets plads og endda give det halv kontrol over de franske atomvåben.

Det økonomiske samarbejde skal udvikles til en "tysk-fransk økonomisk region med fælles regler". Et nyt råd med eksperter fra begge lande skal sikre mere harmonisering på områder, hvor samarbejdet kan udvikles yderligere.

Begge lande vil øge samarbejdet inden for digital økonomi, inden for forskning omkring kunstig intelligens og i kampen mod klimaændringer.