Macron kritiseres for brev til franskmændene

Præsidenten håber at kunne forvandle vrede til løsninger, og han lover "en ny kontrakt for nationen".

Regeringsfjendtlige demonstranter kritiserer præsident Emmanuel Macron for et åbent brev til franskmændene.

I brevet forsøger præsidenten at tale ophidsede aktivister - de såkaldte "gule veste" - til ro og vinde tillid til hans reformer forud for en to måneder lang national debat om Frankrigs krise.

Macron, som er ude i den største krise i sin præsidenttid, sendte søndag over 30 spørgsmål ud til folk, som regeringen håber vil blive diskuteret i byer og landsbyer over hele landet frem til den 15. marts.

- Det er klart, at vi ikke bliver enige om alt, det er normalt, det er demokrati. Men i det mindste viser vi, at vi ikke er bange for snak, debat og meningsudvekslinger, skriver Macron i sit "brev til franskmændene" om sin reformproces.

Præsidenten siger videre, at han håber at kunne forvandle vrede til løsninger, og han lover "en ny kontrakt for nationen".

For niende weekend i træk gik tusindvis af mennesker lørdag på gaden over store dele af Frankrig for at vise deres modstand mod Macron og protestere mod økonomisk ulighed.

I Paris og andre steder i landet var der igen sammenstød mellem politi og demonstranter, og der blev foretaget en del anholdelser.

Men generelt set er De Gule Vestes demonstrationer dog blevet mere fredelige, siden franskmændene var vidner til voldsomme uroligheder i december.

84.000 mennesker demonstrerede rundt om i Frankrig lørdag, vurderede det franske indenrigsministerium. Da demonstrationerne begyndte for to måneder siden, deltog op mod 300.000 mennesker på landsplan.