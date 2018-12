Macron bryder tavsheden i krisen om De Gule Veste

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har fået kritik fra flere sider for sin tavshed i kølvandet på de voldsomme demonstrationer, der har præget Paris i de seneste uger.

Men mandag klokken 20 vil han komme med en udtalelse om krisen, oplyser præsidentkontoret søndag aften.

Der er ikke umiddelbart yderligere oplysninger.

Det er på forhånd ventet, at han som svar på den alvorlige politiske krise vil præsentere konkrete tiltag, der vil træde i kraft med det samme.

Macron skal også mødes med erhvervsledere og ledere fra de franske fagforeninger mandag.

I fire uger har Frankrig været præget af voksende demonstrationer, som protestbevægelsen "De Gule Veste" står bag.

I de seneste weekender har demonstrationerne udviklet sig voldeligt.

Macron er under stigende pres for at gøre noget for at stoppe urolighederne.

I forvejen har hans regering meddelt, at den vil pille de planlagte afgifter på brændstof ud af finansloven for 2019. Men det var ikke noget, der lagde en dæmper på de mange tusinde demonstranter i Paris lørdag.

- Dette kaos må ende. Præsidenten må svare konkret på visse legitime forventninger, skriver tidligere premierminister Alain Juppé på Twitter søndag.

Juppé er i dag borgmester i Bordeaux, der også var præget af voldelige demonstrationer lørdag.

Blandt de andre, der har efterlyst handling fra Macrons side, er også lederen af højrefløjspartiet Front National, Marine Le Pen.

Hun opfordrer Macron til at "anerkende lidelsen i samfundet og levere omgående og meget stærke svar".

Det franske indenrigsministerium vurderer, at 136.000 mennesker deltog i demonstrationer over hele Frankrig lørdag.

I Paris var omkring 10.000 "gule veste" samlet på hovedgaden Champs-Élysées og andre områder.

Der var indsat 8000 betjente til at sørge for sikkerheden, og for første gang i løbet af "De Gule Veste"s demonstrationer var der pansrede køretøjer i gaderne i den franske hovedstad.

Over 2000 blev anholdt, heraf flere end tusind i Paris.