Macron aflyser besøg i Serbien på grund af demonstrationer

Mere end 100 er kommet til skade, og 412 er blevet anholdt under uro i Frankrigs hovedstad, Paris.

Demonstrationer og uro i den franske hovedstad, Paris, får landets præsident Emmanuel Macron til at droppe et besøg i Serbien onsdag og torsdag.

Det oplyser den franske præsidents kontor.

Macron har mandag talt med den serbiske præsident, Aleksandar Vucic, og her er de to blevet enige om, at de må udskyde mødet. Det vil i stedet blive afholdt i "den nærmeste fremtid".

Mere end 100 er i weekenden kommet til skade under demonstrationer og uroligheder i Paris. 412 er blevet anholdt, og dusinvis af biler er ifølge nyhedsbureauet AP blevet stukket i brand.

Det er tredje weekend i træk, at de såkaldte "gule veste"-demonstrationer præger Paris. Demonstranter bærer de gule veste, som alle bilister skal have i deres bil.

Den franske regering har besluttet at sætte prisen på benzin op fra nytår. Benzin stiger med tre cent (22 øre) per liter, mens en liter diesel bliver seks cent (45 øre) dyrere.

Protesterne startede i sidste måned rundt om i landet som en protest mod højere afgifter på fossile brændstoffer til biler. Siden er de vokset og er blevet et symbol på utilfredshed med præsident Emmanuel Macron.

Siden har dagsordenen udvidet sig og tæller nu også en lang række andre områder - herunder mindsteløn og ansættelsesvilkår.

Frankrigs premierminister, Edouard Philippe, havde ifølge nyhedsbureauet AFP egentlig fået aftalt et møde med nogle af bevægelsens mere moderate medlemmer.

De skulle mødes tirsdag. Men mandag meldte de moderate medlemmer afbud.

To af dem, Jacline Mouraud og Benjamin Cauchy, fortæller AFP, at de har modtaget trusler fra de mindre forsoningsvillige medlemmer af bevægelsen.

Macron har tidligere forklaret, at han trods protesterne nægter at droppe at hæve afgifterne på de fossile brændstoffer.

Edouard Philippes kontor har dog ifølge AFP annonceret, at regeringen vil præsentere tiltag, der skal formilde demonstranterne.