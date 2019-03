Måling: Oppositionsparti får flest stemmer i Thailand

Valgstedsmåling tyder på, at oppositionspartiet Pheu Thai har fået flest stemmer ved søndagens parlamentsvalg i Thailand, men ikke nok til at danne regering.

Partiet Palang Pracharat, der er tæt på militærstyret, bliver ifølge målingen næststørst.

Pheu Thai er tæt på den afsatte premierminister Thaksin Shinawatra.

Den nuværende premierminister og leder af militærstyret, Prayuth Chan-ocha, stiller op for Palang Pracharat.

Hvis Prayuth skal fortsætte som premierminister, kræver det, at partiet finder en koalitionspartner. Men de nye valgregler, som militærstyret har indført, giver dette parti en bedre chance for for at danne regering.

Søndagens valg er det første, siden militæret tog magten i 2014.

Valget ses som et opgør mellem militærstyret og den pro-Thaksin fløj, som militæret væltede ved kuppet i 2014.

Valgstederne lukkede klokken 17 lokal tid (klokken 11 dansk tid).

De første resultater er ventet i løbet af søndagen, men en ny regering vil formentlig først være på plads om nogle uger.