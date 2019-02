Måling: Klimaskift rangerer som klodens største trussel

Klimaforandringer topper liste over de største sikkerhedstrusler, men bekymring for USA under Trump tager til.

Klimaforandringer ses som klodens største sikkerhedstrussel efterfulgt af angreb fra militante islamistiske grupper og cyberangreb.

Det viser en global meningsundersøgelse fra det uafhængige amerikanske analysefirma Pew Research Group.

I 13 ud af de 26 lande, som indgår i undersøgelsen, sætter folk ændringer i klimaet øverst på listen over de største globale trusler.

I otte lande topper Islamisk Stat listen, mens cyberangreb er trussel nummer ét i fire lande. Et enkelt land, Polen, udpeger Ruslands magt som den største trussel. Den bekymring fylder ikke meget hos andre lande.

Rundspørgen, der er baseret på svar fra 27.612 personer i perioden fra maj til august sidste år, viser derimod, at bekymringen for USA's magt og indflydelse er øget betragteligt i tiden med Donald Trump som præsident.

I 2013, da Barack Obama var præsident, pegede 25 procent af de adspurgte på USA's magt som en trussel. I den nye undersøgelse fra Pew er andelen oppe på 45 procent.

I ti lande, deriblandt Tyskland, Japan og Sydkorea, ser cirka halvdelen af respondenterne USA's magt som en væsentlig trussel mod deres nation.

Det er en stigning fra otte lande i 2017 og tre i 2013.

I Mexico er bekymringen for den store nabo mod nord taget markant til. Siden Donald Trump vandt valget er den steget til 64 procent, viser undersøgelsen fra Pew.

Trump har lovet sine vælgerne, at han vil stoppe den ulovlige indvandring fra Mexico. Han presser fortsat på for at få Kongressen til at finansiere en mur på grænsen mellem de to lande.

Han truede på et tidspunkt også med at trække USA ud af den nordamerikanske frihandelsaftale Nafta, hvis Mexico og Canada ikke indvilgede i at genforhandle den.

Omvendt er bekymringen for Islamisk Stat aftagende i flere lande. Især i USA, Japan, Spanien og Israel er frygten for bevægelsen markant lavere end i den foregående undersøgelse.