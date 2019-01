Lufthavnskaos fører til ny dronelovgivning i Storbritannien

Britisk politi får flere magtbeføjelser til at fjerne droner. Det oplyser regeringen i Storbritannien, efter at London-lufthavnen Gatwick var lukket i flere dage før jul på grund af droneaktivitet i området.

Gatwick Airport indstillede brug af start- og landingsbaner mellem den 19. og 21. december som følge af en drone nær lufthavnsområdet. Det resulterede i, at cirka 1000 fly blev aflyst eller omdirigeret.

- En ny lov giver politibetjente magt til at tvinge droner til at lande og kræve, at brugerne sørger for den rette dokumentation, udtaler det britiske transportministerium mandag.

Loven giver desuden politiet mulighed for at "undersøge områder og beslaglægge droner - herunder elektroniske data, som er lagret i enheden", står der i udtalelsen.

Derudover vil det britiske indenrigsministerium begynde at teste en ny antidroneteknologi, som gør det muligt at "forhindre en gentagelse af hændelser, som den der for nylig fandt sted i Gatwick".

- Denne meget vigtige teknologi kan opfange droner, der flyver rundt i følsomme områder, herunder lufthavne og fængsler, skriver myndighederne.

Samtidig vil forbudszonen omkring lufthavne blive udvidet "betydeligt" til en radius på cirka fem kilometer. Netop dette blev foreslået af britiske luftfartsmyndigheder i kølvandet på kaosset i Gatwick.

Fra november 2019 skal ejere af droner, der vejer 250 gram eller derover, desuden registrere deres enheder og gennemføre en sikkerhedstest online.

En 47-årig mand og en 54-årig kvinde fra lokalområdet blev anholdt for droneflyvningen i Gatwick, men blev senere løsladt uden at blive sigtet.

Lufthavnen har ifølge den britiske avis The Guardian udlovet en dusør igennem det anonyme forum Crimestoppers til personer, der kan give informationer om de, som reelt stod bag droneaktiviteten.