Lufthavn i USA forbyder salg af vand i engangsplastikflasker

Fra 20. august er det slut med at købe vand i engangsplastikflasker i San Franciscos internationale lufthavn.

De dage er snart forbi, hvor rejsende i den internationale lufthavn i San Francisco kan købe sig en engangsplastikflaske med vand.

Hvis tørsten skal slukkes, må man enten medbringe sin egen genbrugelige flaske eller købe en aluminium- eller glasflaske i lufthavnen.

Det skriver San Francisco Chronicle og CNN.

I et forsøg på at blive mere miljøvenlig, bliver engangsplastikflasker fra den 20. august føjet til lufthavnens liste over plastikgenstande, som ikke må sælges af restauranter, cafeer eller fra drikke- og madautomater.

San Francisco International Airport satte for tre år siden et mål om at blive verdens første affaldsfrie lufthavn inden 2021.

Det indebærer, at mindst 90 procent af affald skal omdirigeres fra at havne på lossepladser eller i forbrændingsanlæg til at blive genbrugt eller komposteret.