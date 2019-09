Lovgivere er klar til at trække Johnson i retten om brexit

Britiske lovgivere vil med en stævning presse domstolene til at gribe ind, hvis premierminister Boris Johnson forsøger at ignorere en lov, der vil tvinge ham til at få udsættelse for britisk udtræden af EU.

Det oplyser Labours leder, Jeremy Corbyn, lørdag ifølge Reuters.

En juridisk ekspert siger til avisen The Guardian, at Johnson risikerer at komme i fængsel, hvis han ikke følger den nye lov.

Den blev vedtaget tidligere på ugen, efter 21 konservative parlamentsmedlemmer brød med regeringspartiet og stemte sammen med oppositionen. De blev alle efterfølgende smidt ud af Det Konservative Parti.

Loven betyder, at Storbritannien skal bede EU om udsættelse med brexit, hvis der ikke er en aftale mellem EU og Storbritannien.

- Hvis premierministeren vælger ikke at efterleve Lov Nummer 6, så vil han kunne sanktioneres for foragt, og det ville logisk - og som sidste udvej - føre til fængsling. Men det er aldrig sket og vil ikke ske, siger Philippe Sands, der har rådgivet om sagen for Queens Counsel, som er bisidder for det officielle Storbritannien.

- Storbritannien er et retssamfund, så han vil efterleve det eller forlade sit embede, siger Sands.

Johnson sagde torsdag, at han hellere vil ligge død i en grøft, end at bede EU om udsættelse for brexit.

Han har svoret, at han vil trække Storbritannien ud af EU ved deadline 31. oktober, med eller uden en skilsmisseaftale med europæerne.

Flere politiske kommentatorer siger, at Johnson søger at styre direkte mod et brexit uden en aftale med EU. Han vil udskrive valg til 15. oktober, når parlamentet samles mandag. Inden forsamlingen sendes på fem ugers ufrivillig ferie.

Det har en samlet opposition meddelt, at de vil blokere. De vil have en aftale med EU