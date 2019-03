En 37-årig tyrkisk mand, der bliver jagtet af politiet efter et skyder i Utrecht, har flere gange tidligere været på kant med loven.

Det skriver det lokale medie RTV Utrecht.

Ifølge mediet affyrede den tyrkiske mand tilbage i 2013 skud mod et lejlighedskompleks i Kanaleneiland-bydelen i Utrecht. Komplekset ligger "et stenkast fra", hvor et skudangreb mandag fandt sted.

Her er tre personer meldt dræbt, og ni er sårede efter skyderiet i en sporvogn omkring klokken 10.45 mandag formiddag.

Den 37-årige eftersøgte har desuden så sent som for to uger siden været i retten for en sag om mulig voldtægt i 2017. Det skriver RTV Utrecht.

Mediet forbinder ham også med cykeltyveri, at urinere i en celle og spritkørsel. Det fremgår ikke, hvor RTV Utrecht har oplysningerne fra.

Politiet har på Twitter oplyst, at den 37-årige mand jages efter angrebet. Der er også offentliggjort et billede af manden.

- Henvend jer ikke til ham, tilføjer politiet på Twitter.