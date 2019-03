Lokale nyheder forsvinder i USA

Over 1800 amerikanske aviser er over de seneste 15 år lukket. Facebook får delvist skylden, fordi avisernes artikler deles på Facebook, som også suger annoncepenge til sig. Facebook siger nu, at 40 procent af amerikanerne bor i områder, hvor der stort set ikke er lokale nyheder mere. Facebook vil ikke selv lave nyheder. På billedet er det Mark Zuckerberg, topchef hos Facebook. (Arkivfoto)