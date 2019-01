Löfven udtrykker iver efter afstemning om regeringsmagt

Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, beder onsdag Riksdagens formand, talman Andreas Norlén om at sende en socialdemokratisk-ledet regering til afstemning i Riksdagen.

Det fortæller Löfven selv ifølge nyhedsbureauet TT.

- Jeg er klar til at lade mig nominere som Sveriges statsminister og dermed blive sendt til afstemning på fredag, siger Löfven efter et møde med Andreas Norlén onsdag.

Det svenske valg efterlod Riksdagens mandater på en måde, hvor den borgerlige blok er afhængig af Sverigedemokraterna for at have flertal. Det grundlag nægter to af de borgerlige partier dog at danne en regering på.

Derfor har de indgået en aftale med Socialdemokraterna og Miljøpartiet om, hvordan en regering over midten i svensk politik kunne se ud.

Den aftale mangler en accept fra Socialdemokraternas vanlige støtteparti Vänsterpartiet.

Stefan Löfven vil ikke onsdag fortælle, om han er nået til enighed med Vänsterpartiet.

- Vi har ikke forhandlet om regeringsgrundlaget. Vi har talt sammen om vores relation, siger Löfven.

Det er ventet, at talmannen klokken 14 vil nominere en kandidat til statsministerposten, som Riksdagen på fredag skal stemme om. Inden da skal han tale med alle partierne igen.