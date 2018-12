Løkke om kæmpende May: Meget positivt at hun fortsætter

Det er godt for det videre brexitforløb, at May overlevede afstemning om tillid i partiet, mener Løkke.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at det er positivt, at premierminister Theresa May onsdag klarede sig igennem en tillidsafstemning i sin konservative parlamentsgruppe.

Det siger han på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles torsdag, hvor brexit igen er på stats- og regeringsledernes dagsorden.

- Det betyder, at vi ved, hvem der er den britiske premierminister. Det tror jeg, er godt, fordi det er hende, vi har haft i hele det her forløb.

- Hun har kæmpet med næb og kløer i en meget vanskelig situation, så det (at May fortsætter, red.) betragter jeg som noget rigtigt positivt, siger statsministeren.

Han mener, at de øvrige EU-lande skal forsøge at hjælpe Theresa May, så godt de kan med at få brexitaftalen igennem i det britiske parlament.

- Vi skal prøve at være konstruktive og hjælpsomme, men jo også respektere, at vi har indgået en aftale, som hænger sammen og er balanceret, siger han.

Både Lars Løkke Rasmussen, flere premierministre og EU-toppen har udtrykt, at man vil kigge på, om man kan give nogle forsikringer til May og Storbritannien.

Det gælder især problematikken om den såkaldte bagstopper, som skal forhindre en hård grænse mellem Irland, der er med i EU, og det britiske Nordirland, når briterne forlader unionen.

Bagstopperen er et slags sikkerhedsnet, der træder i kraft, hvis ikke der er fundet en løsning, før overgangsperioden for udtrædelsen udløber.

Selve brexitaftalen vil EU-landene ikke rykke ved. Men de vil gerne klargøre, at der ikke er en ambition om en permanent bagstopper, hvis det kan hjælpe May videre i Storbritannien.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen skal EU-landene forsøge at finde en måde at tydeliggøre, at der ikke er en ambition fra EU-side om, at bagstopperen nogensinde skal træde i kraft.

Derfor vil EU-landene ifølge Løkke lytte til Theresa May, så de hører hendes vurdering af, hvad der skal til for at få aftalen igennem i det britiske parlament.

Statsministeren understreger, at et brexit uden en aftale er "et realistisk scenarie". Han håber imidlertid ikke, at skilsmissen ender sådan.

- Vi arbejder for at sikre, at håbet bliver indfriet, så vi får en ordnet skilsmisse. I politik skal man koncentrere sig om at få løst problemerne. Derfor skal vi bruge vores energi på at se, om vi kan få den her aftale igennem, siger han.