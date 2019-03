Løkke om hollandsk angreb: Der findes onde kræfter

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtrykker sympati overfor de berørte af skyderi i Utrecht i Holland.

Mindst tre personer er dræbt og adskillige såret under skyderiet i en sporvogn mandag formiddag, oplyser myndighederne.

Det er endnu for tidligt at konkludere noget, minder Lars Løkke Rasmussen om.

- Det er frygteligt at se på. Vi ved endnu ikke præcis, hvad der er sket. Jeg var i kontakt med min gode kollega (premierminister, red.) Mark Rutte for et par timer siden, hvor jeg udtrykte min kondolence og min frygt for, at det ligner terror.

- Det kunne Mark ikke bekræfte, men han var meget bekymret selv, siger statsministeren på et møde på Marienborg.

En formodet gerningsmand er flygtet fra stedet, og en omfattende politijagt er i gang i byen. Myndighederne opfordrer skoler til at låse dørene.

Myndighederne beskriver det som en mulig terrorhandling, men Løkke er varsom med at bruge det begreb.

- Der er sket en voldsom voldshandling, og der er ofre, så jeg har udtrykt min sympati. Mine tanker går til de berørte i Holland.

- Vi har set alt for mange anslag på vores befolkning, senest så vi en frygtelig terrorhændelse i New Zealand. Vi skal passe godt på hinanden og tage det meget alvorligt, at der findes onde kræfter derude, siger statsministeren.

Han svarer ikke direkte på, om den slags får danske myndigheder til at øge sikkerhedsberedskabet i Danmark.

- Vi lever i en tid, hvor der er en trussel. Vi har set det på dansk jord med Krudttønden og synagogen, og derfor har vi et generelt højt beredskab i Danmark, og vi har udbygget vores efterretningstjenester.

- Det er vold og helt forfærdeligt, uanset om det er en psykisk syg eller politisk eller religiøst motiveret. Det er forfærdeligt under alle omstændigheder, siger Løkke.