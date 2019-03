Løkke om brexitudsættelse: Vi går så langt som muligt

- Vi har imødekommet Theresa May, så langt vi overhovedet kan rent juridisk, siger Lars Løkke Rasmussen (V).

EU-landenes stats- og regeringschefer er på et topmøde torsdag i Bruxelles blevet enige om at udsætte Storbritanniens udtræden af EU. Og de er gået så langt, som de kan.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sent torsdag aften.

- Det, vi har besluttet i dag, holder alle muligheder åbne i Storbritannien. Vi har imødekommet Theresa May, så langt vi overhovedet kan rent juridisk.

- Den længste frist, vi kan give, er 22. maj, og den har vi givet under forudsætning af, at Underhuset stemmer ja til aftalen. Hvis ikke de stemmer ja, vil vi gerne give en forlængelse til 12. april, siger Lars Løkke Rasmussen.

29. marts - altså næste fredag - har hidtil været datoen for briternes farvel til EU.

Forlængelsen skyldes, at man gerne vil give Storbritannien en mulighed for at finde sin vej frem, uden at det påvirker de europæiske valg til Europa-Parlamentet i slutningen af maj, lyder forklaringen fra Løkke.

- Situationen er den, at så længe man er medlem af Europa, så skal man holde valg. Og her er 11.-12. april deadline for, om man skal deltage i valget eller ej, siger statsministeren.

Forløbet med at få Storbritannien gelejdet ud af EU har været ekstremt kuperet.

Flere kritikere har foreslået, at man bare skulle rive plasteret af og lade Storbritannien forlade EU uden en aftale.

Men det afviser Lars Løkke Rasmussen.

- Vi er så klar til "no deal", som vi kan være. Det er vigtigt at huske på, hvor det her kommer fra. Det er ikke noget, vi har fundet på.

- Det var David Cameron (tidligere britisk premierminister, red.), der besluttede sig for at holde folkeafstemning, og det var briterne, der stemte nej. Det er Theresa May, der aktiverede artikel 50 (EU-traktatens udtrædelsesbestemmelse, red.). Det er ikke noget, vi har fundet på.

- Vi har en ambition om at holde Storbritannien så tæt på Europa som muligt og få den fredeligste skilsmisse som overhovedet muligt. Det er i det perspektiv, man skal se den her løsning i dag, siger Lars Løkke Rasmussen.