Løkke ønsker offensivt EU-budget på bekostning af landbruget

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser gode muligheder for et offensivt EU-budget. Det siger han efter et EU-topmøde i Bruxelles fredag, hvor EU's budgetramme for perioden 2021 til 2027 er blevet diskuteret.

Et offensivt budget indebærer, at medlemslandene bidrager med én procent af bruttonationalindkomsten (bni). Det er i hvert fald Danmarks mål.

- Selv med den målsætning vil vi skulle betale et større bidrag, end vi gør i dag. Men vi kan jo lave et offensivt budget, for der er vækst i Europa.

- Med en procent kommer der flere penge, og vores ambition er jo, at EU satser lidt mere på nye områder, siger statsministeren.

Her nævner Lars Løkke Rasmussen områder som forskning og migrationspolitik.

- Det kræver selvfølgelig, at vi har modet til at prioritere og skrue ned for landbrugspolitikken og strukturfondene, som jo i dag fylder tre fjerdedele af EU's budget, siger statsministeren.

EU's strukturfonde yder tilskud til diverse udviklingsprojekter i medlemslandene.

EU's stats- og regeringschefer er på topmødet blevet enige om at sigte efter at have EU's budgetramme for 2021 til 2027 på plads i efteråret 2019.

Danmark er blandt de medlemslande, der vil have det mindste EU-budget. EU-Kommissionen ønsker et markant højere bidrag, end det Lars Løkke Rasmussen foreslår.

Kommissionen foreslog i maj, at EU-landene skal bidrage med 1,11 procent af bni.

Når Storbritannien træder ud af EU 29. marts næste år, efterlader landet et hul i EU-kassen. Der er ikke enighed om, hvordan man i EU skal håndtere det hul.

Nogle lande mener, at hullet skal fyldes. Det er Lars Løkke Rasmussen uenig i.

- Vores udgangspunkt er, at vi bliver nødt til at tilpasse budgetterne til, at vi nu er 27 lande, ikke 28. Det bliver lidt mere op ad bakke uden briterne. Men det kalder på, at vi andre må træde lidt mere i karakter, siger han.