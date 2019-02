Løkke advarer mod sent brexit: Man skal ikke udskyde lektier

Skulle det blive nødvendigt at forlænge brexit, skal der være et perspektiv, siger statsministeren.

Der er ingen udsigt til en snarlig løsning på brexit, mens dagene mod Storbritanniens planlagte skilsmisse fra EU 29. marts efterhånden hastigt slipper op.

Derfor lyder der et kald i både oppositionen i Storbritannien og fra flere EU-ledere om, at man må udskyde fristen, så man kan undgå en kaotisk skilsmisse om lidt over en måned.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) støtter ikke den plan. Han vil som den britiske premierminister, Theresa May, holde sig til plan A - indtil den måtte ophøre med at give mening.

- Der er en umådelig stor risiko for, at man ikke får lavet sine lektier, hvis man begynder at definere en ny deadline for sig selv, siger han under et topmøde i Egypten, hvor der også drøftes brexit.

Et kaotisk brexit, hvor parterne forlader hinanden uden en aftale, vil imidlertid være et værre perspektiv. Står man der, vil statsministeren være parat til at støtte en udskydelse.

- Hvis der skal forlænges, og det tror jeg, at alle vil være indstillet på, hvis der er et perspektiv, så skal der netop være et perspektiv, siger Lars Løkke Rasmussen.

May er søndag og mandag i Sharm el-Sheikh, hvor hun på sidelinjen af et topmøde forsøger at arbejde på at file betingelserne for skilsmissen til, så hun kan vinde opbakning til aftalen i det britiske parlament.