Stor uenighed på EU-topmøde om vejen videre frem for beskatning af it-giganter, der slipper for billigt i dag.

Det allerbedste ville være at finde en global løsning, der sikrer, at it-giganterne betaler deres rimelige andel i skat.

Og meget gerne en løsning gennem den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation, OECD.

Men det kan tage så lang tid, at EU må rykke selv.

Det er budskabet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter at EU-lederne på et topmøde torsdag i Bruxelles har diskuteret beskatning af de store digitale virksomheder.

- Jeg er helt indstillet på, at man kan vente på det perfekte så længe, at det ikke er værd at vente, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Og derfor er jeg konstruktivt åben over for at finde europæiske løsninger, hvis de er kloge, siger han.

EU-Kommissionen spillede onsdag ud med et forslag om at beskatte it-giganternes indtægter fra annoncer, gebyrer og videresalg af personlige data med tre procent.

Men nu skal vi tænke os godt om, lyder det fra statsministeren.

- Hvis vi pludselig laver et helt nyt system, hvor vi beskatter omsætningen i stedet for værdiskabelsen, så vil vi få et stort problem i Danmark med at få penge nok ned i statskassen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han siger, at det ville være skidt for Danmark, hvis Lego skulle til at betale skat rundt om i verden, hvor de sælger deres Lego-klodser, i stedet for at betale selskabsskat i Danmark.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bakkede torsdag op om EU-Kommissionens udspil.

Mette Frederiksen mener, at Danmark skal gå foran for at få gennemført forslaget.

Og hvis ikke Lars Løkke Rasmussen gør det, så gør hun det selv, hvis hun skulle blive statsminister efter næste valg.

Statsministeren noterer sig, at Mette Frederiksen er ude "med et valgløfte om, at det første, hun vil gøre, er at gennemføre en EU-skat".

- Det havde jeg ikke troet lige kom fra den hånd, siger han.

Lars Løkke Rasmussen er dog helt enig i, at it-giganterne i dag betaler for lidt i skat.

- Jeg har den politiske holdning, at tech-virksomhederne skal bidrage mere til fællesskabet. Det skal de. Og så skal vi finde den kloge måde at gøre det på, siger han.

Skatteforslag skal vedtages med enstemmighed i EU, og på topmødet torsdag er der foreløbig stor uenighed om vejen videre frem.

- Hvis vi skal lave en europæisk løsning, skal vi lave det i enighed. Og den var i hvert fald ikke spontant til stede på mødet her i dag, siger Lars Løkke Rasmussen.