Løkke: Vi vil arbejde benhårdt for at undgå bagstopper

EU-landene understreger over for Storbritannien, at de ikke ønsker at gøre brug af bagstopper, siger Løkke.

Konklusionen efter et EU-topmøde i Bruxelles torsdag er, at de øvrige EU-lande gør det klart over for Storbritannien, at bagstopperen kun er en nødløsning, som udelukkende vil træde i kraft, hvis alt andet går galt.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) umiddelbart efter mødets afslutning sent torsdag aften.

- Vi har sendt et meget klart signal om, at bagstopperen kun skal være midlertidig, hvis den træder i kraft. Det har vi understreget meget tydeligt, siger statsministeren.

Bagstopperen er en nødplan, der ifølge medlemslandene kun skal træde i kraft, hvis parterne ikke har indgået en aftale om det fremtidige forhold før overgangsperiodens udløb.

Bagstopperen skal blandt andet sikre, at der ikke kommer en hård grænse med kontroller mellem britiske Nordirland og EU-landet Irland.

Storbritannien risikerer ikke at blive "fanget i en eller anden bagstopper for tid og evighed", lyder det fra Lars Løkke Rasmussen. Og det har EU-landene med torsdagens konklusioner forsøgt at tydeliggøre.

- Vi håber slet ikke at få brug for bagstopperen. Den er en slags forsikring, som skal udløses, hvis alting går galt. Og det er blevet meget klart understreget i de konklusioner, vi har lavet her i aften.

- Det er vores ambition, at der ikke bliver brug for den. Det vil vi arbejde benhårdt for at undgå. Og vi opfordrer Storbritannien til at gøre det samme, siger Lars Løkke Rasmussen.

Ifølge statsministeren er det en fælles opgave at få aftalt en fremtidig relation mellem EU og Storbritannien, der gør, at der ikke bliver brug for bagstopperen.

Bekymringen i Storbritannien er at blive fanget under betingelserne i bagstopperen.

- May har i høj grad ønsket, at vi understregede, at den her bagstopper ikke er nogen fælde, som briterne skal gå i.

- Vi har 27 EU-ledere, der siger meget klart, at vi ikke har nogen ambition om, at bagstopperen nogensinde skal udløses. Og hvis det alligevel skulle ske, så skal det være en midlertidig ting, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han siger videre, at hvis noget skal justeres nu, så er det op til briterne at formulere det og vende tilbage.

Topmødet og drøftelserne med sine EU-kolleger har ikke overbevist ham om, at skilsmissen med Storbritannien ender ordnet. Derfor fortsætter forberedelserne på et brexit uden aftale.

- Alle forbereder sig på, at det værst tænkelig kunne ske. Vi forbereder os på det værste og arbejder for det bedste, siger statsministeren.