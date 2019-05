Liberale regeringschefer støtter Vestager - én svarer udenom

Hollands premierminister har afvist rygter om, at han vil være formand for EU-Kommissionen.

Margrethe Vestager får ros og støtte fra flere stats- og regeringschefer ved et liberalt møde i Bruxelles inden et topmøde om topposter i EU tirsdag aften.

En enkelt premierminister, Hollands Mark Rutte, vil dog ikke svare på spørgsmålet.

Direkte adspurgt om den danske konkurrencekommissærs mulige fremtid som formand for EU-Kommissionen vælger han et andet svar.

- Det er klart, at vi har vores personlige præferencer for, hvem der skal lede EU-institutionerne. Men i dag handler om vores prioriteter. Hvad vi indholdsmæssigt vil fokusere på de næste fem år, siger Mark Rutte.

Der har længe gået rygter om, at Mark Rutte selv har ambitioner om et topjob i EU, hvilket han har afvist.

Hollands premierminister hører som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til den liberale EU-gruppe Alde.

Løkke har tirsdag sagt, at han støtter Margrethe Vestager. Den kommentar ønskede statsministeren ikke at uddybe, da han ankom til formødet i palæet Egmont, med den forklaring at han ankom sent og derfor måtte haste ind.

Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, talte meget varmt for, at EU's konkurrencekommissær overtager den vigtige EU-post.

- Det er helt åbenlyst, at vi har en meget stærk kandidat i Vestager, siger Bettel.

Finlands premierminister, Juha Sipilä, svarede kort "ja" til spørgsmålet, om han står bag danskeren.

Formanden for det tyske liberale parti FDP, Christian Lindner, som også deltager på Alde-mødet, sagde følgende:

- Vi støtter Margrethe Vestager meget stærkt. Så vi må se, hvad de næste dage bringer, siger Lindner.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har sagt, at hun står bag den konservative kandidat Manfred Weber, der kommer fra samme politiske familie som kansleren.