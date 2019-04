Formand for EU-parlamentsudvalg frygter, at EU-aftale om dagpenge kikser. Danmark vil se det som en sejr.

Det har lignet et sikkert nederlag for et bredt flertal i Folketinget, der bekæmper et udkast til EU-regler, som vil gøre det lettere at få adgang til dagpenge i andre EU-lande.

Men nu peger meget på, at den omstridte forordning 883 kan blive udskudt til efter valget til EU-Parlamentet i maj, så hele forslaget kan gentænkes.

Det konstaterer formanden for beskæftigelsesudvalget i parlamentet. Tirsdag aflyste han en afstemning om forslaget.

- Frygten er selvfølgelig stor for, at vi ikke når et slutresultat med denne vigtige sag, siger formand Thomas Händel på et møde i Bruxelles om forordningen.

Forordning 883 handler om meget andet end vandrende arbejdstageres adgang til dagpenge - blandt andet pension, sygdom og arbejdsulykker.

I marts lykkedes det ellers lovgiverne - EU-Parlamentet, EU-landene og EU-Kommissionen - at nå til enighed. Men fredag i sidste uge fik landene efter lobbyarbejde fra blandt andet Danmark kolde fødder.

De afviste udkastet. Dermed havde udvalget ikke noget at stemme om tirsdag.

- Vi får ingen afstemning i dag. EU-landene har trukket godkendelsen tilbage. Så vi skal forhandle igen, siger Händel.

Tirsdagens møde er udvalgets næstsidste inden valget, fortæller formanden. Den absolut sidste dag for en eventuel endelig afstemning i parlamentet er skærtorsdag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) arbejder på, at forordningen i sin nuværende form bremses.

Det er den danske regerings ønske, at man kan undgå at give hurtigere adgang til dagpenge. Regeringen håber desuden at få en indeksering af børnechecken, som Danmark ikke har kunnet få EU-landenes støtte til.

- Sagen er sat på standby. Det er jeg glad for som beskæftigelsesminister, for Danmark har kæmpet imod hele vejen. Vi synes ikke, at det var en fair model, sagde Troels Lund mandag.

Rumænien, som i øjeblikket har det skiftende formandskab for EU, er gået i tænkeboks. Det skal nu vurderes om forordning 883 er død eller levende.

Midt i marts gav forhandlerne foreløbig grønt lys til, at optjeningsperioden for vandrende arbejdstagere i EU reduceres fra tre til en måned.

Retten til dagpenge i et andet EU-land ville dog fortsat være betinget af, at en EU-borger var arbejdsløshedsforsikret i det land, vedkommende kom fra.