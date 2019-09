Lektor: Venner viser venskaber vi vil spejle os i

Tv-serien "Venner" er stadig utrolig populær. Den har senere i september 25-års jubilæum og formår stadig at tiltrække masser af seere, fordi vi kan spejle os i karakterernes venskaber.

Det fortæller Helle Kannik Haastrup, lektor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet.

- Med "Venner" får man ungdoms-tv med humor, men også et idealfællesskab mellem venner, der holder sammen i tykt og tyndt.

- Det er noget, der er attraktivt, og noget, man gerne vil spejle sig i. Det er en form for almengyldig ønsketænkning, siger Helle Kannik Haastrup.

De almengyldige emner betyder også, at serien ikke kun bevarer sin popularitet på grund af nostalgi. De yngre seere, der ikke selv voksede op i 90'erne, vil nemlig også se med.

- Serien handler om at være ung og om at relatere sig til andre mennesker på en humoristisk måde. Yngre seere kan følge med og se, hvordan man kan blive som voksen, siger hun.

Serien har snart 25-års fødselsdag, men kan ikke siges at have mistet sin popularitet. Så sent som i slutningen af 2018 hev streamingtjenesten Netflix 100 millioner dollar op af lommen for at sikre sig rettighederne til serien i et enkelt år.

Selv om meget har udviklet sig på den teknologiske front de seneste 25 år, passer "Venner" stadig ind vores moderne verden.

- Man skal ikke undervurdere de fællesskaber, man har på sociale medier, hvor folk deler ting fra serien med hinanden. Det er blevet en kulturel referenceramme, siger Helle Kannik Haastrup og citerer Joeys "How you doin'"-replik.

Alligevel dukker jokes og replikker op, som ikke helt passer ind i vores billede af verden i dag. Som når ordet "lesbian lover" efterfølges af dåselatter. Det fylder dog ikke nok til, at vi slukker.

- Den er dateret inden for visse emner. Men den har åbenbart kvaliteter, der overskrider det, så vi afviser den ikke. Så det er måske mere på trods af det end på grund af det, vi stadig ser den, siger Haastrup.