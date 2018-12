Lektor: Theresa May har vundet sig arbejdsro

May har redet stormen af, men knasterne i brexitaftalen lever videre, fastslår forsker.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, overlevede oprøret i det konservative parti og vandt onsdag aften mistillidsafstemningen, der endte med at blive en fuser for hendes modstandere.

May vandt med 200 stemmer imod 117. Hun skulle kun bruge 157 støtter for at vinde.

Ole Helmersen, der er lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS, vurderer, at May nu givetvis får større ro til sit arbejde med at trække Storbritannien ud af EU.

- Det er en forholdsvis pæn sejr, må man sige. Det har fjernet en usikkerhed fra den her store kaotiske situation, nemlig usikkerheden om lederposten.

- Hun har redet stormen af og får arbejdsro til at færdiggøre sit arbejde, siger han.

Men onsdagens afstemning har ikke fjernet knasterne i brexitaftalen, der stadig volder hende problemer.

- Det fundamentale problem i brexit er der stadigvæk. Der er ikke ret mange i parlamentet, der kan lide aftalen, siger Ole Helmersen.

- Aftalen kan sagtens falde i det britiske parlament, og så er de tilbage ved udgangspunktet.

Han siger selv, at det er en smule spekulativt, men flere af EU-landene vil muligvis få en mildere tilgang og større vilje til at hjælpe May, da de nu ved, at de kan regne med hende som leder.

Han vil heller ikke afvise, at flere af premierministerens modstandere kan blive omvendt efter deres nederlag onsdag.

Reglerne i 1922-komitéen foreskriver, at modstanderne ikke har mulighed for at starte en lignende afstemning de næste 12 måneder.

- Nogle af dem, der var lidt i tvivl om brexitaftalen, kan måske gå over og støtte hende nu. Så hun står måske lidt bedre nu.

- Der er selvfølgelig en del, der har stemt imod hende, men de har jo tabt nu, og det må de også tage bestik af, siger Ole Helmersen.

Margaret Thatcher trak sig som premierminister i 1990 i en lignende mistillidsafstemning.

Hun overlevede første afstemningsrunde, men skulle efterfølgende ud i en ny, som hun trak sig fra, da hun mærkede modstanden fra sine partifæller.

Det ser Ole Helmersen ikke som en mulighed for May efter hendes sejr.

- Hun har påtaget sig det her job med at levere brexit, og det vil hun fuldføre uanset hvad. Hun kommer ikke til at trække sig inden, siger han.