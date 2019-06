Lektor: Nederlag i Istanbul punkterer Erdogans omdømme

Søndagens valgresultat i Istanbul slår et stort skår af den tyrkiske præsident Erdogans image, og det er måske starten på hans endeligt i tyrkisk politik.

Det mener i hvert fald Mogens Pelt, lektor i moderne historie ved Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet, med stor indsigt i tyrkisk politik.

- Når det kommer til Erdogans omdømme, som ham der altid kunne vinde valg, så må man sige, at resultatet ved lokalvalgene i foråret og resultatet i Istanbul er med til at punktere det.

- Erdogan er nok i stigende grad en isoleret politisk person. Formodentlig også i sit eget parti. Og selv om Erdogan stadig har en grundlæggende opbakning i det indre Anatolien, så er de andre dele af landet ved at falde fra, siger han.

Det blev ligesom ved valget i Istanbul i marts Ekrem Imamoglu fra CHP-partiet, der kan erklære sig som vinder og ny borgmester i Tyrkiets største by.

I et kontroversielt forløb efter valget i marts, blev resultatet dog erklæret ugyldigt af Tyrkiets valgkommission.

Valget i Istanbul var en del af lokalvalgene, og her måtte Erdogans AKP-parti afstå flere store byer til CHP-partiet.

Byerne tæller blandt andre hovedstaden Ankara, turistmagneten Antalya og nu for anden gang Istanbul.

De tabte borgmesterposter er dårligt nyt for Erdogan på flere niveauer, fortæller lektoren.

- Det er nogle meget vigtige byer rent økonomisk for Tyrkiet. Erdogan er dermed henvist til at kunne vinde i de meget mere traditionelle områder af landet, men har tilsyneladende fået svært ved at nå de mere dynamiske dele af Tyrkiet. Her stod han ellers tidligere stærkt.

- Og så er der også en betydelig indtægt for politikere i Tyrkiet ved for eksempel at udstede byggetilladelser. Så på den måde vil de mistede borgmesterposter også ramme AKP-partiet økonomisk, siger Mogens Pelt.

Og det er særligt en skrantende økonomi, der har fået vælgerne til at vende sig mod AKP og Erdogan.

- En af de vigtigste årsager (til Erdogans faldende popularitet, red.) er, at landet på mange måder er i økonomisk uføre. Inflationen er ganske høj, det har den været længe, og arbejdsløsheden er stigende.

- Og så har Erdogan haft en meget konfrontatorisk politik siden særligt kupforsøget i 2016. Og det støder mange fra sig, siger Mogens Pelt.

Imamoglu vandt ved valget i marts med få tusinde stemmer. Denne gang står han til at vinde med op mod 500.000.