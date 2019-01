Mandag var det ventet, at Storbritanniens premierminister, Theresa May, ville fremlægge sin plan B for brexit, efter at hendes oprindelige plan led et markant nederlag i Underhuset 15. januar.

Der var dog ikke meget plan B over mandagens tale i parlamentet, vurderer lektor med speciale i moderne britisk politik ved CBS Ole Helmersen.

I stedet forsøger May nu at trække pinen ud hos sine modstandere frem mod 29. marts.

Tidsfaktoren er hendes "pressionsmiddel", vurderer han.

- Hun kalkulerer muligvis med, at jo tættere man kommer på 29. marts, jo større er chancen for, at en række af dem, der er imod aftalen, i sidste ende bøjer sig og accepterer aftalen.

- De vil være bange for at stå med ansvaret for at have tippet Storbritannien ud over skrænten, eller det man også kalder en no-deal-situation, siger han.

Helmersen tror, at May i de kommende uger vil tale grundigt med oppositionen for at lade dem forstå, at den oprindelige brexitplan er det bedste, de kan få.

- Hun afviser al tale om en ny folkeafstemning, og hun udelukker næsten, at man kan udsætte deadline.

- Hun er meget viljestærk og holder fast i det, som hun mener, er det bedst mulige. Der er ikke så forfærdelig meget nyt. Hun kører efter den oprindelige dagsorden, selv om hun fik store klø tirsdag (i sidste uge, red.), siger han.

EU har meldt klart ud, at man ikke agter at genforhandle aftalen.

På trods af det store brexitkaos er chancen for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale meget lille, vurderer lektoren.

- Jeg tror ikke på no-deal-scenariet, fordi alle ved, at det vil gøre umådelig skade på den britiske økonomi.

- Om det bliver præcis den aftale, som May har forhandlet, eller det bliver en aftale med nogle få ændringer, det vil tiden vise, siger han.