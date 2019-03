USA's justitsminister, William Barr, har søndag sendt et brev til politikere i den amerikanske kongres med konklusioner fra Rusland-undersøgelsen, som særlig anklager Robert Mueller afleverede fredag.

Og det ligner, at den amerikanske præsident, Donald Trump, kan ånde lettet op. Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, lektor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet.

- Det er ikke en frifindelse, men der er ikke grundlag for at rejse sigtelse, og der er ikke tilstrækkeligt med beviser.

- Det er gode nyheder for præsidenten, at der ikke er noget, der tyder på, at folk i hans kampagne aktivt samarbejdede med Rusland. Det letter virkelig presset på Trump, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Af brevet fra Barr fremgår det, at Donald Trump hverken frifindes eller erklæres skyldig i at have forhindret efterforskningen i Rusland-undersøgelsen.

Og efterforskningen har ikke vist, at Trump og hans folk konspirerede med Rusland.

Men Mueller-rapporten kan konstatere russisk indblanding i valgkampen i 2016, hedder det i brevet.

I værste tilfælde for Trump havde rapporten vist, at han har begået højforræderi. Men det kan ifølge Niels Bjerre-Poulsen nu afvises.

- Hvis der havde været noget virkelig, virkelig belastende, som at der havde været fuldt samarbejde mellem Trump og Rusland, så havde det været svært at modstå et krav om en rigsretssag.

- Men det bliver svært nu, når de, der gerne vil have en rigsretssag, ikke kan læne sig op ad Muellers rapport, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Han understreger, at der stadig kan være forhold i rapporten, som viser sig at være belastende for præsident Trump. Men Robert Mueller har bare ikke ment, at der var nok til at rejse en sigtelse.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen venter man nu på at se, hvor meget af rapporten der bliver offentliggjort. Det er en politisk kamp, hvor demokrater mener, at hele rapporten skal frigives.

Mueller og hans hold afleverede deres rapport til justitsministeren fredag. Det er William Barr, der afgør, hvor meget af rapporten der skal offentliggøres.