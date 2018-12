Lektor: Godt tidspunkt for USA at trække sig fra Syrien

USA's præsident, Donald Trump, trækker de amerikanske styrker ud af Syrien. Han mener, at Islamisk Stat er besejret.

Det er lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i international sikkerhedspolitik Peter Viggo Jakobsen umiddelbart enig i.

- Det vil jeg give ham ret i. I hvert fald hvis man ser det rent militært.

- Islamisk Stat er nedkæmpet militært, så hvis man kun kigger på det, så giver det god mening at trække sig ud nu, siger han.

Men samtidig mener Peter Viggo Jakobsen, at Trumps beslutning efterlader kurderne, som USA hidtil har beskyttet mod tyrkerne, prisgivet og overladt til sig selv.

- De går nok en grum fremtid i møde.

Kurderne sidder på en stor del af det nordøstlige Syrien på grænsen op til Tyrkiet. Tyrkerne truer med at invadere området, da de ser kurderne som en trussel mod tyrkisk sikkerhed.

- Tyrkerne er ganske tilfredse. De har hele tiden gerne villet have USA væk, så de kan angribe kurderne, så de er glade, siger Peter Viggo Jakobsen.

Desuden mener han, at det kan få nogle negative konsekvenser i forhold til Israel og Saudi-Arabien, som gerne vil have amerikansk hjælp til at begrænse den iranske indflydelse i Syrien.

Derudover mener han ikke, at det vil få negative konsekvenser for andre af USA's allierede.

- Jeg kan ikke se, at det får nogen afgørende indflydelse på den videre bekæmpelse af Islamisk Stat. Den foregår i høj grad andre steder.

- Nu hører vi i dag, at Islamisk Stat måske står bag et terrorangreb i Marokko, og USA er stadig til stede i Nordafrika, så jeg kan ikke se, at det gør den store forskel for dem (IS, red.).

Selv om Trump taler om en øjeblikkelig tilbagetrækning, har det ikke været muligt at få en tidsplan for, hvornår det præcis skal ske.

Nyhedsbureauet Reuters har talt med en embedsmand, der fortæller, at målet er at have de 2000 amerikanske soldater ude af Syrien inden for 60 til 100 dage.