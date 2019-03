Lektor: Frygten for en toldunion kan skaffe May flertal

Ved onsdagens afstemninger i det britiske underhus, var der tæt på flertal for at blive i EU's toldunion.

En toldunion er værre end en dårlig aftale.

Sådan vil indstillingen hos flere af de hårde brexit-tilhængere formentlig være ved den tredje afstemning om Theresa Mays aftale i det britiske underhus fredag.

Det mener i hvert fald Henrik Larsen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Jeg tror faktisk, at May kan trække aftalen hjem med et lille flertal. Mange konservative frygter efter afstemningerne i går (onsdag. red), at der kan blive flertal for at blive i EU's toldunion. Og så vil de trods alt hellere stemme for Mays dårlige aftale, siger han.

Onsdag blev der afholdt otte vejledende afstemninger om alternative brexit-løsninger stillet af parlamentarikerne.

Ingen forslag fik flertal, men tæt løb var der ved forslaget om, at Storbritannien skulle forblive i EU's toldunion.

Mange iagttagere fandt det efter de otte gange nej onsdag svært at se, hvordan briterne skulle komme videre.

Ikke mindst fordi, at formanden for Underhuset, John Bercow, tidligere har sagt, at der skulle ske substantielle ændringer af Theresa Mays aftale, før den igen kunne komme til afstemning.

Men nu kommer den altså til afstemning alligevel.

- Man har som sådan ikke ændret noget i aftalen, men man har skåret noget fra. Så nu skal man kun stemme om reglerne for, hvordan Storbritannien skal træde ud af EU.

- Man stemmer derfor ikke om den del af aftalen, der regulerede, hvordan forhandlingerne i overgangsperioden skulle forløbe, siger Henrik Larsen.

Knasterne i Theresa Mays aftale om særligt en grænse mellem Irland og Nordirland består dermed stadig i det, der skal stemmes om fredag.

Alligevel tror professoren altså på et snævert flertal.

- Man så ved afstemningerne i går, at der var tæt på et flertal for at forblive i EU's toldunion. Og hvis der bliver stemt nej i morgen, så er Mays aftale død.

- Men mange på tværs af De Konservative og Labour mener, at det ville være for katastrofalt med en hård brexit. Og derfor er det muligt, at der vil skabes flertal for at blive i toldunion. Og det er stik imod, hvad brexit-tilhængerne ønsker, siger Henrik Larsen.

Hvis parlamentsmedlemmerne stemmer ja til Mays aftale, vil Storbritannien få udskudt datoen for brexit til 22. maj.

Stemmer de ikke ja inden klokken 23.00 lokal tid fredag, forlader Storbritannien unionen 12. april.