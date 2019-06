Ledende oppositionsfolk anholdt i Sudan

Protestbevægelse i Sudan opfordrer til civil ulydighed for at presse militæret til at give magten til civile.

Sikkerhedsstyrker i Sudan har anholdt to fremtrædende ledere af demonstrationerne i landet samt en oppositionsleder.

De tre mænd blev anholdt umiddelbart efter et møde med Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, i Sudans hovedstad, Khartoum, fredag.

Det oplyser repræsentanter fra deres partier og bevægelser lørdag.

Oppositionspolitiker Mohamed Esmat blev anholdt fredag, mens Ismail Jalab, som er en af lederne i oprørsgruppen SPLM-N, blev anholdt i sit hjem natten til lørdag.

- En gruppe bevæbnede mænd kom i biler klokken 03 og tog Ismail Jalab med sig. De oplyste ikke årsagen, siger en af hans medarbejdere.

Begge mænd er ledende medlemmer af Alliancen for Frihed og Forandring, som er en paraplyorganisation af oppositionspartier og oprørsgrupper.

Alliancen har været en hoveddrivkraft i de demonstrationer, der begyndte i Sudan i december, og som i april førte til præsident Omar al-Bashirs afgang.

Anholdelserne af de ledende oppositionsfolk finder sted, efter at sikkerhedsstyrker tidligere på ugen slog hårdt ned på demonstranternes teltlejr i det centrale Khartoum.

Ifølge en lægelig organisation, der deltager i demonstrationerne med krav om en civil overgangsregering, er mindst 113 mennesker blevet dræbt.

Ledere fra protestbevægelsen har opfordret alle sudanere til civil ulydighed i et forsøg på at presse det midlertidige militærstyre til at bøje sig for kravet om, at magten overdrages til en civil overgangsregering.

Kravet kommer nu på en mere dyster baggrund efter sikkerhedsstyrkers nedskydning af demonstranter.

- Den civile ulydighedsbevægelse begynder søndag og slutter først, når en civil regering er ved magten, lyder det i en meddelelse fra organisationen SPA, som har været spydspids i protesterne mod præsident Bashirs styre.

Den etiopiske premierminister er i Khartoum for at forsøge at mægle mellem demonstranter og det militære overgangsstyre i landet.

Øjenvidner, demonstranter og indbyggere i Khartoum har sagt, at det er den berygtede styrke Rapid Support Forces (RSF), der står bag de mange drab på demonstranter.

RSF udspringer af Janjaweed-militsen, der sættes i forbindelse med etnisk udrensning i Darfur-provinsen i Sudan i 2003-2004.