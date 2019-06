Le Pen skal i retten for at dele billeder af IS-drab

Den franske nationalist Marine Le Pen, der står i spidsen for højrefløjspartiet National Samling, skal en tur i retten, som følge af at hun har delt billeder af drab udført af den militante gruppe Islamisk Stat.

Det oplyser en kilde i retssystemet onsdag.

Le Pen lagde de voldsomme billeder op på Twitter i december 2015.

Det skete, efter at nogle franske medier havde sammenlignet hendes parti Front National - i dag National Samling - med den militante gruppe.

Det var i øvrigt også, blot få uger efter at 130 mennesker blev dræbt ved et omfattende angreb i den franske hovedstad, Paris.

- Det her er Daesh!, lød Le Pens besked i tweetet.

Daesh er en arabisk betegnelse for Islamisk Stat.

National Samling-lederen skal nu retsforfølges for at have delt "voldsomme beskeder, der ansporer til terror, pornografi eller alvorligt skader menneskelig værdighed". Det har en dommer i Paris-bydelen Nanterre besluttet.

Et af de billeder, hun delte, viste liget af den amerikanske journalist James Foley. Han blev halshugget af ekstremister.

Den forestående retssag kaster yderligere juridisk grus i maskineriet for Marine Le Pen. Sidste måned blev hun således beordret af EU-Parlamentet til at betale 300.000 euro tilbage, som hun skal have snydt EU for.

Rent politisk kunne Marine Le Pen i maj fejre, at hendes parti blev det største ved det franske europaparlamentsvalg.

National Samling fik 23,32 procent af stemmerne. Det var knap ét procentpoint mere end præsident Emmanuel Macrons parti, der fik 22,41.

Le Pen tabte i 2017 det franske præsidentvalg til Macron.