Lave renter er i fokus ved afgørende banktale i USA

I en tid med eskalerende handelsstridigheder og aftagende global vækst vil der blive lyttet nøje til den tale, som chefen for den amerikanske forbundsbank fredag holder på det årlige økonomiske symposium i Jackson Hole i Wyoming.

Blandt de omkring 120 indbudte deltagere er adskillige direktører for centralbanker verden over.

Hovedtemaet for dette års møde, som begyndte torsdag og slutter lørdag, er de udfordringer, som centralbanker har med at fastsætte renterne optimalt i forhold til økonomien.

Den store pengepolitiske udfordring er, at renterne i mange lande - lige fra USA til Danmark - er meget lave.

Det betyder, at bankerne har "mindre ammunition" at skyde med, hvis de griber til den klassiske løsning med at sætte renterne ned for at stimulere økonomien.

I USA har præsident Donald Trump flere gange kritiseret forbundsbanken for at underminere den økonomiske vækst ved at holde renten for højt oppe.

Trump er ikke ene om at lægge pres på forbundsbanken for at sætte renterne ned.

Den 31. juli sænkede banken, som agerer uafhængigt af Det Hvide Hus, for første gang i flere år renten. Trump mener dog, at den sagtens kan trykke renten endnu længere ned.

Men det kan være et fornuftigt træk af Jerome Powell, forbundsbankens chef, at holde sig i ro.

- Centralbankerne kan ikke bare skære i renterne. De er allerede ultralave, skriver nyhedsbureauet AP i en analyse forud for Jerome Powells tale fredag.

- Den globale vækst hakker i det, og verdens to største økonomier (USA og Kina, red.) befinder sig i en farlig handelskrig.

Både Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken har nedjusteret deres skøn for den globale vækst i år.

Ifølge AP er det svært at få øje på løsninger, hvis økonomien falder tilbage i samme dvale, som i årene efter finanskrisen i 2008 og 2009.

Ikke alene på grund af de lave renter.

En anden hovedpine er, at mange lande som følge af store budgetunderskud har svært ved at fyre op under økonomien ved at sætte skatterne ned eller ved at pumpe penge ud i at bygge nye veje, broer eller andre store anlægsarbejder, som kan skabe flere job.

- Vores værktøjer til at bekæmpe recession er uden tvivl færre end tidligere, siger Karen Dynan, der er økonom ved Harvard University, til AP.

Og det er derfor, skriver finansmediet Business Insider, at der er ekstraordinær fokus på Jerome Powells tale fredag om udsigterne for renterne og økonomien.