Langt færre migranter omkom på Middelhavet i 2018

Antallet af migranter og flygtninge, som omkom i Middelhavet i 2018, faldt drastisk til 2262. Det oplyser FN's flygtningeorgan, UNHCR.

I 2017 druknede 3139 migranter og flygtninge i forsøg på at krydse Middelhavet.

Antallet af migranter, der nåede til Europa efter at have overlevet rejsen over havet, faldt også markant til 113.482, mens tallet i 2017 var oppe på 172.301.

Maltas væbnede styrker reddede 180 migranter ved to redningsoperationer fredag i sidste uge - mindre end 24 timer efter at have samlet en anden gruppe på 69 op.

Et redningsfartøj med over 300 migranter nåede fredag i sidste uge til Spanien efter en uge på havet.

Båden, der i alt havde 311 primært afrikanske migranter om bord, ankom til Crinavis-havnen ved byen San Roque i det sydlige Spanien.

Redningsfartøjet var fra den spanske hjælpeorganisation Proactiva Open Arms. Båden er tidligere blevet afvist af Italien og Malta, men 22. december gav Spanien grønt lys til, at den kunne sejle mod landet.

Migranterne kom hovedsageligt fra Somalia, Nigeria og Mali. De blev reddet fra tre både ved Libyens kyst 21. december.

FN's flygtningeorgan sagde i en rapport op til jul om flygtninge og migranter, som har rejst gennem Libyen, at "et overvældende antal af kvinderne og af de ældre piger bliver gruppevoldtaget af menneskesmuglere eller bliver taget væk og misbrugt".

Tusindvis af migranter, som er blevet fanget i forsøg på at krydse Middelhavet fra Libyen, er blevet sendt tilbage det nordafrikanske land og er blevet indespærret i detentionscentre - ofte under frygtelige forhold.