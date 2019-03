Fritzl-ejendommen i Amstetten i Østrig. Det var her, at Josef Fritzl havde gravet en kælder, hvor han holdt sin datter indespærret i 24 år. Billedet er fra den 2. maj 2008, nogle dage efter at Fritzls forbrydelse blev afsløret. I dag er kælderen fyldt med cement, og ejendommen er solgt.