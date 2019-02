For at forhindre en "ødelæggende" konservativ brexit-plan, vil Labour støtte folkeafstemning.

Labours leder, Jeremy Corbyn, vil mandag aften meddele, at hans parti vil støtte opfordringen til en ny folkeafstemning i Storbritannien om brexit. Det oplyser Labour.

Parlamentet i London ventes onsdag at debattere og stemme om det næste skridt i forhold til den britiske udtræden af EU.

Her ventes lovgivere af fremlægge flere forslag, herunder at en udtrædelsesaftale skal sendes til folkeafstemning.

- Vi er fast besluttede på også at fremlægge et forslag til fordel for en folkeafstemning, der skal forhindre, at en ødelæggende Tory-brexit påføres landet, vil Corbyn fortælle Labours medlemmer af parlamentet.

Tory er betegnelsen for Det Konservative Parti.

Det fremgår af uddrag af den tale, som Corbyn vil holde.

Premierminister Theresa May sagde tidligere mandag under et europæisk-arabisk topmøde i Egypten, at hun er fast besluttet på, at Storbritannien forlader EU 29. marts uden at forsøge at udskyde datoen.

Hun er klar til at vente til midten af marts for at få opbakning til den skilsmisseplan, som parlamentet allerede en gang har nedstemt.

Men proeuropæiske ministre og parlamentsmedlemmer i hendes eget parti er ved at miste tålmodigheden.

I weekenden skrev tre ministre i avisen Daily Mail, at de vil have en afklaring i denne uge for at forhindre, at Storbritannien falder ud af EU helt uden en aftale. De frygter, at det vil få katastrofale konsekvenser for landet.

De antydede, at de var klar til at stemme imod May. Det kan blive afgørende, hvis de også vil støtte et Labour-forslag om en ny folkeafstemning.

Corbyns støtte til en folkeafstemning kan sætte gang i et helt nyt drama om brexit, snart tre år efter at en folkeafstemning gav et snævert flertal for at træde ud af EU.