Hvis det britiske parlament stemmer nej til Theresa Mays brexitaftale senere på måneden, vil oppositionspartiet Labour fremsætte en mistillidsdagsorden.

Det siger Labours talsmand på brexitområdet, Keir Starmer.

Han betegner det som "uundgåeligt", at Labour vil vælge denne vej, hvis parlamentet stemmer nej den 11. december.

- Hvis hun taber en afstemning af denne størrelse efter to års forhandlinger, bør der komme et valg, siger Starmer til tv-stationen Sky News.

Flere politiske iagttagere vurderer, at May ikke kan samle tilstrækkelig opbakning i parlamentet til sin brexitaftale, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hvis der kommer et mistillidsvotum, og Mays regering taber den, vil den få to uger til at forsøge at samle opbakning blandt parlamentets medlemmer.

Derpå holdes en ny afstemning, men hvis regeringen så også taber denne, skal der udskrives valg.

May kæmper i disse dage en hård kamp for at overbevise skeptikerne om, at de skal støtte op om den aftale, hendes regering har indgået med EU.

På begge sider - både i regeringen og i oppositionen - er der modstand mod Mays brexitaftale.

Brexit-tilhængerne mener, at aftalen binder Storbritannien for tæt til EU. EU-tilhængerne mener dog, at det opstiller barrierer mellem Storbritannien og dets vigtigste handelspartner.

Hvis aftalen bliver stemt ned, risikerer Storbritannien at skulle forlade EU uden en aftale den 29. marts næste år.

Det kan ifølge økonomer blive en rodet affære, der vil skade landets økonomi.