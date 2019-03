Labour-leder vil drøfte alternativ brexitplan i Bruxelles

Lederen af det britiske Labour-parti, Jeremy Corbyn, tager torsdag til Bruxelles for at diskutere en "alternativ" brexitplan. Han skal mødes med topfolk fra EU, blandt andre brexitforhandler Michel Barnier.

Det oplyser hans parti.

Labour oplyser videre, at Corbyn vil forklare, at han tror på, at det britiske parlament vil kunne nå til enighed om et alternativ til den aftale, den konservative premierminister, Theresa May, har lagt frem.

Corbyn skal ifølge Reuters også møde EU-Kommissionens generalsekretær, Martin Selmayr, og regeringschefer fra syv lande.

- Jeg tror, det er muligt at blive enige om en aftale med EU, der sikrer et tæt økonomisk forhold, inden europaparlamentsvalget, siger Corbyn ifølge nyhedsbureauet AP.

Der er EU-topmøde i Bruxelles torsdag, hvor brexit er på dagsordenen.

Det er ikke lykkedes for den britiske premierminister Theresa May at få stemt sin skilsmisseaftale med EU igennem i det britiske parlament.

I januar og senest 12. marts blev aftalen stemt ned af et stort flertal.

Onsdag sendte Theresa May et brev til EU-præsident Donald Tusk, hvor hun formelt anmodede om en udskydelse af brexit indtil 30. juni.

Det er blandt andet det ønske, som EU-lederne skal diskutere torsdag.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, understregede onsdag gennem sin vicetalsmand, at Storbritannien skal forlade EU inden 23. maj.

Ellers skal briterne deltage i europaparlamentsvalget, der afholdes over hele EU i dagene fra 23. maj til 26. maj.

Donald Tusk sagde samtidig, at han er klar til at acceptere en udskydelse.

Dog kun hvis det britiske parlament formår at stemme en aftale igennem inden den nuværende udtrædelsesdato den 29. marts.