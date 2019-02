Labour: Ny afstemning skal stå mellem aftale og aflysning

Står det til det britiske oppositionsparti Labour, så skal det britiske folk have muligheden for at stemme på enten en "troværdig" brexitaftale eller på helt at aflyse brexit og forblive en del af EU.

Det siger Labours talsmand for brexit, Keir Starmer.

- Det simple valg må stå mellem en troværdig løsning på at forlade EU og så at blive i EU, siger han til Sky News.

Selv hvis den konservative premierminister, Theresa May, skulle sikre sig flertal for sin brexitaftale i det britiske Underhus, så skal der altså afholdes en ny folkeafstemning, mener han.

- Hvis premierministerens aftale stemmes igennem, så skal aftalen også igennem en folkeafstemning, siger Keir Starmer til BBC Radio.

Han understreger, at en eventuel folkeafstemning ifølge Labour ikke skal inkludere valget om at forlade EU uden aftale.

- Nej, det skal den ikke. Vi har i lang tid sagt, at "no deal" ville være katastrofalt for landet. Det siger stort set alle virksomheder også, lyder det fra Labours talsmand for brexit.

Labours leder, Jeremy Corbyn, meddelte mandag aften, at partiet er klar til at støtte en ny folkeafstemning.

- Vi er fast besluttede på også at fremlægge et forslag til fordel for en folkeafstemning, der skal forhindre, at en ødelæggende Tory-brexit påføres landet, sagde han ifølge et uddrag af en tale til lovgivere fra Labour.

Tory er betegnelsen for Det Konservative Parti.

Theresa May sagde tidligere mandag, at hun er fast besluttet på, at Storbritannien forlader EU 29. marts uden at forsøge at udskyde datoen. Det skete under et europæisk-arabisk topmøde i Egypten.

May er klar til at vente til midten af marts for at få opbakning til skilsmisseplanen, som parlamentet allerede én gang har nedstemt.

Tirsdag har flere britiske medier dog også skrevet, at May er begyndt at overveje at udskyde datoen for brexit.