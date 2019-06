La Sagrada Familia får byggetilladelse - 137 år for sent

Det berømte kirkebyggeri La Sagrada Familia i den spanske storby Barcelona har endelig fået byggetilladelse.

Det sker, intet mindre end 137 år efter at den første sten i byggeriet blev lagt. Det skriver nyhedsbureauet AP.

De lokale myndigheder har udstedt en byggetilladelse, som varer indtil 2026.

La Sagrada Familia, der betragtes som arkitekten Antoni Gaudís mesterværk, er en stor turistattraktion i Barcelona.

Bygherrerne håber, endelig at kunne færdiggøre byggeriet inden 2026, så det står klar til 100-årsjubilæet for Gaudís død.

Omkring 4,5 millioner personer besøger La Sagrada Familia hvert år.

Og yderligere 20 millioner besøger årligt området for at få et kig på det spektakulære bygningsværk udefra.

Byggeriet blev påbegyndt i 1882. Der blev først søgt en byggetilladelse i 1885, men ifølge myndighederne i Barcelona er der intet, der tyder på, at tilladelsen nogensinde blev givet.

Den fond, der står for færdiggørelsen og bevarelsen af kirken, er nået til enighed med bystyret i Barcelona om at betale en bøde på 4,6 millioner euro i kompensation for den manglende byggetilladelse.

Det svarer til omkring 34 millioner kroner.

Når kirken står færdig vil et af dets 12 tårne gøre La Sagrada Familia til det højeste religiøse byggeri i Europa.

Gaudí døde i 1926, da han blev kørt ned af en sporvogn. Dengang stod kun kirkens facade færdigbygget, men alligevel blev Gaudí begravet i krypten under sit ufærdige mesterværk.

Det efterfølgende byggearbejde er baseret på den spanske arkitekts modeller samt fotografier af hans originale tegninger, som blev ødelagt i en brand i 1930'erne.

La Sagrada Familia betyder på catalansk den hellige familie, hvilket henviser til Josef, Maria og Jesusbarnet.