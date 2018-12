Kvindelig borgmester i Mexico City vil opløse uropoliti

Claudia Sheinbaum blev onsdag taget i ed som Mexico City's første valgte kvindelige borgmester.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Straks efter ceremonien meddelte borgmesteren, at hun agter at opløse det såkaldte uropoliti.

- Politiet er til for at beskytte folket.

- Vi har ikke behov for, at politiet tvinger dem til undertrykkelse, siger den kvindelige borgmester ifølge AP.

Og Sheinbaum har ambitioner om en lang række andre tiltag.

Hun svor blandt andet at bygge kabelsporvogne i de fattige slumkvarterer samt at forbedre driften af busser og undergrundsbaner.

Desuden skal der bygges nye huse til de mennesker, der mistede deres hjem under jordskælvene i 2017, fortæller den nyvalgte borgmester.

Den foregående administration havde ellers blot tilbudt at låne til genopbygningen. Indbyggerne krævede dog, at regeringen betalte for de nye boliger.

Sheinbaums løfter inkluderer ligeledes at mindske kriminalitet og håndhæve byens lokalplaner.

I 2015 vandt Sheinbaum posten som distriktsborgmester i kvarteret Tlalpan i Mexico City. Det var startskuddet på hendes vej mod borgmesterposten.

Sheinbaum har dog været indblandet i flere kontroverser undervejs, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sheinbaums distrikt blev centrum for verdens opmærksomhed, da en skole kollapsede i et jordskælv i 2017 og dræbte 19 børn og syv voksne.

Det viste sig efterfølgende, at distriktet havde givet en risikabel byggetilladelse til privatskolens ejer. Den tillod ejeren at bygge en lejlighed til sig selv på toppen af bygningen, hvilket destabiliserede strukturen.

Flere af ofrenes familier har ifølge AFP tidligere krævet, at Sheinbaum blev undersøgt i sagen.Hun har dog nægtet ethvert ansvar og beskyldte sine modstandere for at udnytte tragedien til egen politisk vinding.

Den eneste tidligere kvindelige borgmester i Mexico City er Rosario Robles, der i 1999 blev indsat til at tjene den resterende periode efter Cuauhtemoc Cardenas.