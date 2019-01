Kvinde var indespærret i elevator på Manhattan i 60 timer

En kvinde, som er ansat som husholderske hos en milliardær på Upper East Side på Manhattan i millionbyen New York, kom til at tilbringe hele weekenden i en elevator i sin arbejdsgivers ejendom. Det skriver avisen The New York Post.

Den 53-årige Marites Fortaliza gik fredag aften ind i elevatoren i bygningen, som ejes af investeringsbankmanden Warren Stephens.

Redningsmandskab befriede hende først mandag formiddag. Redningsaktionen blev sat i værk, da en mand, der skulle aflevere en pakke på adressen, hørte hendes nødråb.

Fortaliza er efterfølgende blevet indlagt, da hun var dehydreret efter at have været indespærret i den lille, snævre elevator i mindst 60 timer.

Stephens og hans kone var på besøg i deres hjemstat Arkansas, og Fortaliza havde gjort rent i det tomme hjem. På et tidspunkt fredag aften satte en elevator, der kun har en størrelse på omkring en kvadratmeter, sig fast mellem anden og tredje sal.

Ingen ved, hvor længe hun kunne have siddet fanget, hvis pakkebuddet ikke var kommet.

Buddet, der undrede sig over, at der ikke blev svaret, ringede til ejendommens ejer, som fik sin datter til at tage hen til byhuset for at undersøge, hvad der var galt, hvorefter der blev slået alarm.

The New York Post skriver, at Stephens købte huset for otte millioner dollar (52 millioner kroner) i 1999. Avisen bemærker også, at elevatorer, som ikke løbende vedligeholdes og kontrolleres, skal være forsynet med alarmknapper eller samtaleanlæg.