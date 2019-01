Kvinde i USA sendte mand 159.000 beskeder efter første date

En kvinde fra Phoenix er anklaget for stalking efter at have sendt en mand tusindvis af beskeder efter date.

En amerikansk kvinde er anklaget for at have sendt 159.000 beskeder til en mand, efter de to havde været på første date.

Det skriver mediet Arizona Central.

De tusindvis af beskeder blev sendt over en periode på ti måneder. Flere af dem skal have været truende, oplyser politiet.

Blandt andet skal kvinden, Jacqueline Ades, have skrevet, at hun ville lave sushi ud af mandens lever og spise det med spisepinde lavet af hans knogler.

Det fremgår af aktindsigter i sagen, som Arizona Central er i besiddelse af.

I begyndelsen var beskederne ikke truende. Det blev de først, efter at kvinden en dag måtte eskorteres væk fra mandens ejendom af politiet.

Mandens identitet er ikke blevet offentliggjort, men flere amerikanske medier skriver, at han er direktør i en virksomhed, der sælger skønheds- og hudplejeprodukter.

De to fandt frem til hinanden på datingportalen Luxy, hvis medlemmer "tjener mere end 500.000 dollar om året", fremgår det af hjemmesiden.

Efter at have skrevet frem og tilbage i et par dage besluttede de to sig for at mødes. Men daten gik ikke, som direktøren havde håbet på, og han fortalte efterfølgende kvinden, at han ikke var interesseret i at se hende igen.

Alligevel fortsatte Jacqueline Ades med at sende beskeder. Nogle gange over 500 om dagen. Og mindst to gange på seks måneder dukkede hun op foran mandens bolig, mens han var hjemme.

I april 2018 - ti måneder efter daten - var manden i udlandet, da han fik en melding om, at der var indbrud i hans hus.

Politiet tog ud til huset og fandt Jacqueline Ades i færd med at tage et bad. Adspurgt hvad hun lavede i huset, fortalte Ades, at hun havde opdigtet en historie i sit hoved, hvor hun boede der.

- De sidste mange måneder har han sagt til mig, at jeg skal forsvinde fra hans liv. Men det kan jeg ikke, for jeg elsker ham mere og mere for hver dag, fortalte hun angiveligt betjentene.

Da politiet senere ransagede hendes bil, fandt de en stor køkkenkniv.

Jacqueline Ades er blandt andet sigtet for at have stalket sin date og for ulovligt at have trængt ind på hans ejendom. Hun nægter sig skyldig i alle anklager.

Retssagen mod hende begynder den 5. februar.