En amerikansk kvinde, der forsvandt under en vandretur i en jungle på den hawaiianske ø Maui for mere end to uger siden, er blevet fundet i live. Hun overlevede ved at spise planter og drikke vand fra en flod.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kvinden, den 35-årige yogainstruktør Amanda Eller, skulle bare have gået en tur på fem kilometer i Makawao Forest Reserve, da hun for vild.

Hun havde derfor efterladt sin vandflaske, telefon og pung i sin bil, der stod parkeret i nærheden. Det skriver avisen New York Times.

Men efter at have vandret i mange timer uden at kunne finde tilbage til bilen, gik det op for Eller, at hun var faret vild.

Samme aften, 8. maj, blev den amerikanske kvinde meldt savnet, og frivillige begyndte at lede efter hende i det svært fremkommelige område.

I den efterfølgende tid blev der indsamlet 70.000 dollar til betaling for den helikopter, der endte med at lokalisere Eller for enden af en kløft.

Javier Canettlops koordinerede redningsindsatsen og var i helikopteren, da Eller blev fundet. Han vurderer, at hun har gået cirka 50 kilometer i junglen, der breder sig over flere tusinde kvadratkilometer.

- Det sted, vi fandt hende, er et ekstremt farligt område, fortæller han til New York Times.

Amanda Eller er fortsat indlagt på et hospital på Maui.

I en video fra hospitalssengen fortæller hun, at de seneste 17 dage har været "de hårdeste" i hendes liv.

- Det handlede om liv eller død for mig, og jeg valgte livet, selv om jeg havde lyst til at give op, siger en tårevædet Amanda Eller i videoen.

Hun fortæller også, at hun på et tidspunkt faldt seks meter ned fra en stejl klippe og brækkede det ene ben og ødelagde sin menisk i det andet ben.

Kort tid efter mistede hun også begge sine sko i en flod og måtte kravle det meste af tiden.

- Jeg troede, at jeg var på vej tilbage til min bil, men i stedet gik jeg dybere og dybere ind i junglen, siger Amanda Eller.